TOYOTA VE PANASONİC ELEKTRİKLİ ARABADA İŞBİRLİĞİNE GİDİYOR
Toyota ve Panasonic elektrikli arabalardaki talebin artması üzerine, teknoloji geliştirmek ve Toyota'nın 2030 yılındaki 5 milyonun üzerindeki üretim hedefi için iş birliğine gidiyor.
Emisyon değerlerini düşürmek amacıyla dünya genelinde sıkılaşan düzenlemeler sonrasında otomobil üreticilerinin elektrikli arabalardaki batarya rekabeti de hızlanıyor. Toyota, 2020 başlarında üretim hattına tamamen elektrli araçlarla genişletme hedefi doğrultusunda hibrit ve yakıt hücreli araçlardaki konsantrasyonunu daha geniş yelpazeye yayıyor ve artan batarya ihtiyacı nedeniyle Panasonic ile dev bir ortaklığa hazırlanıyor.
1 MİLYON ELEKTRİKLİ ARABA ÜRETMEYİ HEDEFLİYOR
2030 yılında 4.5 milyon hibrid ve 1 milyon elektrikli araba üretmeyi hedefleyen Toyota, batarya gelişimindeki mevcut tempoda bu hedefin tutturulmasının zor olduğuna dikkati çekerek Panasonic ve diğer şirketlerle ortaklık arayışında olduğunu açıkladı.
TESLA İLE DE ÇALIŞIYOR
Eylül ayında Mazda ve batarya tedarikçisi Denso ile elektrikli arabalarda ortaklığa giden Toyota, yüzde 29 pazar payıyla dünyanın en büyük araç pili tedarikçisi Panasonic ile ortaklık kurararak önemli bir adım daha atacak. Panasonic aynı zamanda elektrikli arabaların öncü firmalarından Tesla ile de iş birliği içerisinde.
İki şirketin birlikte düzenlediği toplantıda ana planın daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip prizmatik, düz, kese şeklinde bataryalar olduğu açıklandı. Panasonic halihazırda Tesla için dizüstü bilgisayarlarda kullanılanlara benzer, silindir bataryalar üretiyor.
ARABA BATARYALARI İÇİN TALEP 22 MİLYAR DOLARI BULACAK
Panasonic Başkanı Kazuhiro Tsuga, sadece elektrikli arabalarda en sık kullanılan batarya tipinin silindir tipindekiler olduğunu belirtti ve yeni prizmatik teknolojiler geliştirmeleri gerektiğine vurgu yaptı ancak bunu sadece kendi çabalarıyla gerçekleştirmelerinin zor olduğunu belirtti.
Panasonic, 2022 yılı itibarıyla elektrikli araba bataryaları için talebin 22 milyar dolar olmasını bekliyor. (HABERTÜRK)
Kaynak: haberinburada
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