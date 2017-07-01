

Toyota'nın Auris Hybrid modeli ilk kez Türkiye yollarına çıkıyor. Auris Hybrid ÖTV teşvikiyle birlikte 99 bin 950 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 99 bg'lik 1.8 litre benzinli motor ve 82 bg güç üreten elektrikli motorun bir arada bulunduğu Auris Hybrid, kombine olarak 136 beygir güce sahip. Bununla birlikte Toyota Auris Hybrid'in sadece 4.1 lt/100 km yakıt tüketimi ortalaması bulunuyor. Toyota; CH-R Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Prius ve son olarak Auris Hybrid ile birlikte Türkiye'deki ürün yelpazesini genişletti.