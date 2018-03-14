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Toys R Us 106 Mağazasını Daha Kapatıyor

TOYS R US 106 MAĞAZASINI DAHA KAPATIYOR

Eylül ayında iflas başvurusunda bulunan ve 28 Şubat tarihinde kayyum atanan oyuncak devi Toys R Us alıcı bulamadığından 106 mağazasını daha kapatma kararı verdi.

Tarih : 14 Mart 2018, 18:20
Puan Ver : Toys R Us 106 Mağazasını Daha Kapatıyor(7/10)3

Eylül ayında iflas başvurusunda bulunan ve 28 Şubat tarihinde kayyum atanan oyuncak devi Toys R Us alıcı bulamadığından 106 mağazasını daha kapatma kararı verdi. Bu sebeple 3 bin kişinin daha işini kaybedeceği tahmin ediliyor.

28 ŞUBAT'TA KAYYUM ATANMIŞTI

The Sun'ın haberine göre; Toys R Us'a uzun süredir devam eden mali sıkıntılar nedeniyle kayyum ataması yapılmıştı. Şirketin yönetimini yürütecek Simon Thomas konuya ilişkin açıklamasında, "Bu süreç şirket çalışanlarının çoğunluğunu etkileyecek. İşletmenin tüm kısımlarını satın alacak bir alıcı bulunması için her türlü gayreti göstereceğiz. Daha yeni, küçük ve interaktif mağazalarımız, 1980 ve 1990'lı yıllarda açılan eski depo görünümlü mağazalarımızdan daha iyi performans sergiliyordu." ifadelerini kullanmıştı.

MAPLIN'LE 6 BİN KİŞİ TEHLİKEDE

Geçtiğimiz günlerde Toys R Us'ın İngiltere kolu ve elektronik mağazaları zinciri Maplin'in de mali krizde olduğu belirtilmiş, toplam 6 bine yakın çalışanın işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edilmişti.

EYLÜL AYINDA İFLAS KARARI ALMIŞTI

Toys "R" Us, geçen eylül ayında iflas başvurusunda bulunmasının ardından tüm mağazalarını açık tutmuş hatta personel alımında dahi bulunmuştu. Ancak işler iyi gitmedi, yılbaşı için de rakamlar beklentiyi karşılamayınca, 200 mağazanın kapatılması kararı alındı.

5 BİN 500 ÇALIŞANI BULUNUYOR

İngiltere'de Maplin'in 200 mağazası ve 2.500 personeli bulunurken, Toys "R" Us 106 mağazasında yaklaşık 3 bin çalışanı istihdam ediyor.

5 MİLYAR DOLAR BORÇLARI VAR

Toys "R" Us yaklaşık 5 milyar dolar civarında bir borç sarmalıyla uğraşırken dikkat çeken bir diğer unsur da iflas sürecindeki bankacı, avukat ve danışman ordusunda ödenen devasa rakamlar.

Şirketin 5 milyar dolar olan bu borçlarının 400 milyon dolarının 2018'de, 1.7 milyar dolarının da 2019 yılında ödenmesi gerekiyordu.

Toys "R" Us yaklaşık 5 milyar dolar civarında bir borç sarmalıyla uğraşırken dikkat çeken bir diğer unsur da iflas sürecindeki bankacı, avukat ve danışman ordusunda ödenen devasa rakamlar. İflas mahkemesine açıklamada bulunan şirketin avukatları saatlik çalışma için 1.745 dolar aldıklarını açıklamıştı.

Federal mahkemede davayı takip eden vasiler de 17 üst düzey yöneticiye 32 milyon dolar ödenmesini teklif etmişti.

TÜRKİYE'DE DE MAĞAZALARI VARDI

Toys "R" Us bir dönem Türkiye'de de faaliyet göstermişti. 1996 yılında Türkiye pazarına giren ve 30'un üzerinde mağazaya ulaşan marka 2008 yılında ise kepenklerini kapatmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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