Toys R Us, İngiltere'de en az 26 mağazasını kapatacak. Bu durum yaklaşık 800 kişinin işini kaybetmesine neden olacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre mağaza kapatmalar 2018 baharında başlayacak. Toys R Us'ın İngiltere'de 106 mağazası bulunuyor.

YENİDEN YAPILANMAK İÇİN İFLAS SÜRECİNİ BAŞLATMIŞTI

Toys 'R' Us iflas sürecini yeniden yapılanmak ve şirketi uzun vadede canlı tutmaya çalışmak için kullanmak istiyor.

İflas sürecine dahil olan JPMorgan'ın öncülüğündeki bankalar yönetimi şirketi yaşatmak için 3 milyar dolar fon ayırdı.

Şirket ise yeni finansmanın şirketi mali sağlığına kavuşturacağını ve mahkeme gözetimindeki iflas sürecinde çalışmasına destek vereceğini düşünüyor.

Toys 'R' Us'un üst düzey yöneticisi Dave Brandon "Hedefimiz bize kredi veren kurumlarla beraber çalışarak 5 milyar dolarlık uzun vadeli borcumuzu yeniden yapılandırmak ve böylelikle yatırım yapmak için mali esneklik sağlamak" dedi.

Kaynak: haberinburada