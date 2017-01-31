Saldırı Hazırlığındaki Terörist Keşif Yaparken Yakalandı
15 Temmuz'un 6 Kişilik Beyin Takımı Açıklandı
Emlak Konut'un 20 Yıl Vadeli Kampanyası Başlıyor!
Baykal'dan Erdoğan'a 'sarfınazar' Çağrısı
Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a Cevap
Denizli Otomobiller Karşılıklı Çarpıştı: 1 Ölü
Ani Görme Kaybını Önemseyin Yoksa…
Altının Kilogramı 146 Bin 750 Liraya Yükseldi
Reina Saldırısıyla İlgili Flaş Gelişme
Demirtaş'ın 142 Yıl Hapsini İsteyen İddianame Kabul Edildi
En Çok Talep Yerli Otomobile!
Gülse Birsel Ve Engin Günaydın'dan Sürpriz Proje
Dişlere Verdiği Zararı Bilseniz Asla Yapmazsınız!
Adebayor'un Kazanacağı Para Dudak Uçuklattı!
Rusların Yarısı Okulda Başörtüsüne Olumlu Bakıyor
Yüzde 100 Yerli Füze Savunma Sistemi Borada Sona Gelindi
Otoyol Projesinin Çed Toplantısında Gerginlik
Çorum Da Süs Havuzları Buz Tuttu
Berna-Gökhan Kavgası Panorama Da Konuşuldu
Reina Saldırısıyla İlgili 14 Şüphelinin Tutuklanması ...

trabzon da havayolu ulaşımına kar engeli

TRABZON DA HAVAYOLU ULAŞIMINA KAR ENGELİ

Trabzon'da kar nedeniyle havayolu ulaşımı sağlanamıyor.

Tarih : 31 Ocak 2017, 11:38
Puan Ver : Trabzon Da Havayolu Ulaşımına Kar Engeli(6/10)7


Trabzon'da kar nedeniyle havayolu ulaşımı sağlanamıyor.



Alınan bilgiye göre, şehir merkezinde etkili olan kar dolayısıyla Trabzon Havalimanı'ndan bugün İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir ve Kocaeli'ye yapılması planlanan toplam 19 sefer iptal edildi. Trabzon'a çeşitli kentlerden yapılması planlanan 17 uçuş da aynı gerekçeyle gerçekleştirilemeyecek.



Hava şartlarının uçuşa uygun hale gelmesiyle havayolu ulaşımı yeniden başlayacak.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Trabzon  Da  Havayolu  Ulaşımına  Kar  Engeli    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER