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trabzon hasırı rekora koşuyor

TRABZON HASIRI REKORA KOŞUYOR

Külçe ve hurda altının eritilerek tel haline dönüştürülmesiyle yapılan Trabzon hasır takı seti, gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzükten oluşuyor.

Tarih : 22 Haziran 2017, 13:47
Puan Ver : Trabzon Hasırı Rekora Koşuyor(6/10)7


Külçe ve hurda altının eritilerek tel haline dönüştürülmesiyle yapılan Trabzon hasır takı seti, gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzükten oluşuyor. 31 ile 32 mikron inceliğindeki altın ya da gümüş tellerin ilmek ilmek örülmesiyle yapılan hasır takılara çeşitli şekiller verilebiliyor.



Hasır örücüleri, bir araya getirdikleri altın telleri hasıra dönüştürmelerinin ardından şehir merkezindeki altın işleme atölyelerine getiriyor. Buradaki ustaların elinde son şekilleri verilen hasırlar, özellikle yeni evlenecek çiftler için kuyumculardaki vitrinlerde yerini alıyor.



 



kaynak:mynet








Etiketler: Trabzon  Hasırı  Rekora  Koşuyor    haber

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