Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdüren Trabzonspor hazırlık maçında MTK Budapeşte ile karşı karşıya geldi. Mücadele MTK Budapeşte'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo Mavililer, 10. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle 1-0 öne geçti.. 35'te Sandor Torghelle, penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. İlk devre bu skorla tamamlandı.

TORGHELLE SKORU BELİRLEDİ

59. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Sandor Torghelle skoru 2-1'e taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca MTK Budapeşte maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'da yeni transfer Joraj Kucka da forma giydi.

Kaynak: haberinburada