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Trabzon Manzarası İzlemek İçin Çıktıkları Tepede Dehşeti Yaşadılar!
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TRABZON MANZARASI İZLEMEK İÇİN ÇIKTIKLARI TEPEDE DEHŞETİ YAŞADILAR!


Trabzon manzarası izlemek için çıktıkları tepede dehşeti yaşadılar!
Tarih : 29 Nisan 2018, 11:00
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Trabzon'da emlakçı Sibel A. ve çalışanı Hasan K.'nın manzara keyfi, adeta kâbusa dönüştü. Korkunç olay, önceki akşam yaşandı. Sibel A. ve Hasan K., araçlarıyla gittikleri Akyazı Mahallesi'ndeki tepede manzarayı izlemeye başladı. İddiaya göre, ikili otomobilde sohbet ederken yanlarına başka bir araç yanaştı. Hasan K., bir süre sonra yüksek sesle tartışmaya başlayan araçtakileri uyardı. Bunun üzerine araçtan inen 3 kişi, Hasan K. ve Sibel A.'ya saldırdı. Saldırganların elinden kurtularak kaçmaya başlayan Sibel A. ise çığlık atıp yardım istedi. Hasan K. da aracına binerek kaçmaya çalıştı. Hasan K.'yı durduran zorbalar, açık camdan aracı uçuruma yönlendirdi. Araç yaklaşık 100 metre sonra yola düştü.

İKİ AYAĞI VE KABURGALARI KIRILDI

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre genç kadının çığlıklarını duyan çevredekiler, olay yerine koştu. Araçtan çıkarılan Hasan K., hastaneye kaldırıldı. İki ayağında ve kaburgalarında kırık olduğu belirlenen Hasan K.'nın hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

"BAŞIMA SİLAH DAYADILAR"

Kâbus gibi gecenin ardından jandarmada ifadesi alınan Sibel A., olay sırasında saldırganların başına silah dayayarak altın ve paralarını da aldığını iddia etti. Sibel A., "Hasan içindeyken aracı uçuruma sürdüler. Beni gasp ettikten sonra olay yerinden kaçtılar" dedi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, çevredeki lüks evlerin güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Saldırganların kimliklerini belirlemek için çalışmalar sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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