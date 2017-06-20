Başakşehirli Edin Visca ile Osmanlıspor'dan N'Diaye için iki kulüple pazarlıklarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, iki ismin transferini bitirip orta sahasını güçlendirmek istiyor



Trabzonspor'un geçtiğimiz sezondan beri ısrarla istediği Edin Visca ve Badou N'Diaye transferleri konusundaki girişimleri halen devam ediyor. İki oyuncunun kulübünün de bu futbolcuları Trabzonspor'a satmaya yanaşmamasına rağmen başkan Muharrem Usta'nın, ikna etme noktasında çok ciddi bir teklif sunacağı öğrenildi.



Geçen sezonu 43 maçta 10 gol ve 10 asistle tamamlayan Edin Visca'nın menajerini İstanbul'a çağırdığı, Başakşehir kulübüyle sözleşmesi konusunda bir görüşme yapacağı belirtilirken, Trabzonspor'un İstanbul temsilcisine takas + para önerisi sunacağı ifade edildi. Visca gibi sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Badou N'Diaye için ise Osmanlıspor kulübüne sadece bonservis bedeli içeren yüksek bir teklif yapılması bekleniyor. 25 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu, 2015 Ağustos'ta Başkent ekibine transfer olmuştu.







kaynak:sabah