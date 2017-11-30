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Trabzon'da Evlerine Çağırdıkları Kadınları Dövüp, Görüntüleri Paylaşan Üniversitelilere 10 Yıl Hapis

TRABZON'DA EVLERİNE ÇAĞIRDIKLARI KADINLARI DÖVÜP, GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞAN ÜNİVERSİTELİLERE 10 YIL HAPİS

Trabzon'da geçtiğimiz Şubat ayında evlerine çağırdıkları kızları biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra döven ve görüntüleri paylaşan üniversiteli iki kıza 10 yıl hapis cezası verildi.

Tarih : 30 Kasım 2017, 14:50
Puan Ver : Trabzon'da Evlerine Çağırdıkları Kadınları Dövüp, Görüntüleri Paylaşan Üniversitelilere 10 Yıl Hapis(5/10)1

Trabzon'un Konaklar Mahallesi'nde geçtiğimiz Şubat ayında evlerine çağırdıkları kızları biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra döven ve görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşan üniversiteli 3 genç kızın yargılandığı davanın 3. duruşmasında karar çıktı. Hasibe H. ile Mihraban Y.'ye "Hurriyeti tahdit" suçundan toplam 10'ar yıl hapis cezası verilirken, diğer sanıklar ise beraat etti.

10'AR YIL HAPİS

Davanın karar duruşması bugün 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bugünkü duruşmaya Nurçin Ç., Hasibe H. ve Mihriban Y. ise katılmadı. Mahkeme heyeti, duruşmada Hasibe H. ile Mihraban Y.'ye "Hurriyeti tahdit" suçundan 3'er kez 3 yıl 4 ay hapis cezası olmak üzere toplam 10'ar yıl hapis cezası verirken, diğer sanık Nurçin Ç., Esra K. ve Kübra T. hakkında ise beraat kararı verdi.

EVLERİNE ÇAĞIRMIŞLARDI

Olay Trabzon'un Konaklar mahallesinde bir öğrenci evinde geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelmişti. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurçin Ç. ve Mihriban Y., Trabzon Havalimanı'nda görevli Kübra T., bir sigorta firmasında çalışan Esra K. ve onların arkadaşları Gülbahar B. ile sosyal medya üzerinden tartışmış, KTÜ'de eğitim gören kızlar tartışma sürerken, Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.'yi kendi evlerine çağırmıştı.

DÖVÜP KAMERAYA ALMIŞLARDI

Kızların eve gelmesi ile evdeki tartışma kavgaya dönüşmüş, Kübra T. ve Esra K.'ye biber gazı sıkan ve copla döven öğrenciler, Gülbahar B.'yi ise bir odaya kapatmıştı. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden öğrenciler dayak görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaşmışlardı. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine 3 üniversiteli kız ile saldırıya uğrayan 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye çıkartılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili şüpheliler Mihriban Y., Hasibe H.ve Nurçin Ç. hakkında savcılık tarafından daha sonra "Birden fazla kişi tarafından kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve tehdit" suçlarından 12'şer yıldan 46'şar yıla, Esra K. ve Kübra T. hakkında ise 'hakaret ve tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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