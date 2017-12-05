TRABZON'DA HAİNLERİN SIĞINAĞI BULUNDU! İÇERİSİ MÜHİMMAT DEPOSU GİBİ
Trabzon'da terör örgütü PKK'ya ait sığınak bulundu. Sığınağın içinde yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Trabzon'un Tonya ilçesinde Erikbeli Yaylası'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınak tespit edildi. Sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Trabzon-Gümüşhane geçiş bölgesinde yer alan Tonya ilçesine bağlı Erikbeli Yaylası'nda terör örgütüne yönelik arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütüne ait bir sığınak bulundu. Sığınakta yapılan aramada 3 kilogram plastik patlayıcı, 4 uzaktan kumandalı ve elektrikli fünye, çok sayıda kalaşnikof ve M 16 mermisi, 4 el bombası, güneş paneli, 1 büyük ve 2 küçük telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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