TRABZON'DA KAYGANLAŞAN YOLDA KATLİAM GİBİ KAZA: 4 ÖLÜ, 3 YARALI
Trabzon'un Maçka ilçesinde resmi plakalı kamyonetle karşı yönden gelen otomobil kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Trabzon'un Maçka ilçesinde resmi plakalı kamyonetle karşı yönden gelen otomobil, kafa kafaya çarpıştı. 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
KAYGANLAŞAN YOL KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI
Kaza bugün akşam saatlerinde Maçka ilçesi Hamsiköy Bekçiler mevkiinde meydana geldi. 69 AL 824 plakalı Bayburt Belediyesi'ne ait resmi plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 61 DD 057 plakalı araç kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre araçlarda bulunan Bilal Yalçın isimli şahıs ile birlikte kimliği belirlenemeyen 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de ağır şekilde yaralandı. Yaralılar güçlükle araç içerisinden çıkartılarak kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Trabzon'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada ölen 3 kişinin kimliklerinin belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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