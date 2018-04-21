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Trabzon'da yıkım var

TRABZON'DA YIKIM VAR

Spor Toto Süper Ligde Trabzonspor, evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu.

Tarih : 21 Nisan 2018, 18:20
Puan Ver : Trabzon'da Yıkım Var(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi.

Ligde oynadığı son iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Sivasspor karşısında karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor ilk yarım saatlik bolümde DG Sivasspor kalesinde tehlikeli oldu. Özellikle Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ile gole yaklaşan bordo mavililer Ali Şaşal Vural'ı geçemedi.

UĞUR VE KAMİL AHMET OYUNDAN ÇIKTI

Trabzonspor karşılaşmanın ilk yarısında iki zorunlu değişiklik yapmak zorundan kaldı. 38. dakikada Uğur Demirok yerini Sosa'ya bırakırken 41. dakikada da Kamil Ahmet Çörekçi yerine Pereira oyuna dahil oldu.

Trabzonspor ilk yarının son dakikalarında DG Sivasspor kalesini adeta ablukaya aldı. Filip Novak'ın sol çaprazdan vuruşunda top direkten geri döndü.

DÖNEN TOP GOL OLDU

Bu pozisyondan sonra Demir Grup Sivasspor Hakan Arslan ile Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. Auremir'in ortasına iyi yükselen Hakan Arslan ceza sahasının içinden kafa vuruşunda Uğurcan Çakır'ı mağlup etti takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Trabzonspor 50. dakikada Burak Yılmaz ile beraberlik golüne yaklaştı. Yusuf Yazıcı'nın ortasına ceza sahasının içinde iyi yükselen Burak'ın vuruşu üstten auta çıktı.

BURAK'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

78. dakikada Burak Yılmaz topu filelerle buluşturdu ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Kone DG Sivasspor adına farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkamadı ve DG Sivasspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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