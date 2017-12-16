TRABZONSPOR, 6 YILLIK HASRETİ SONLANDIRDI
Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, ligde 6 yıl sonra uzun bir galibiyet serisi yakaladı.
Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, ligde 6 yıl sonra uzun bir galibiyet serisi yakaladı.
Süper Ligde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, 12. haftada Osmanlıspor'u sahasında 4-3, ardından Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1, 14. haftada Antalyaspor'u evinde 3-0 ve geçen haftada da Kasımpaşa'yı İstanbul'da aynı skorla mağlup ederek üst üste 4 maç kazanan bordo-mavililer, Bursaspor karşısında da galip gelerek ligde 232 hafta sonra 5 maçlık galibiyet serisi almayı başardı.
EN SON 2010-2011 SEZONUNDA
Karadeniz ekibi, en son 82 puan topladığı 2010-2011 sezonunda uzun süreli galibiyet serisi yakalamıştı.
Bordo-mavili ekip, söz konusu sezonun 24. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek başladığı seride, üst üste oynadığı maçlarda Kasımpaşa'yı 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-1, Atiker Konyaspor, Galatasaray ve Bursaspor'u da 1-0'luk skorlarla mağlup ederek 6 maçlık bir galibiyet serisi başarısı göstermişti.
Bordo-mavililer, ayrıca teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, son 7 maçta, 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 19 puan elde etti.
3 OYUNCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
İki takımda sarı kart gören 3 oyuncu, 17. hafta maçları öncesinde cezalı duruma düştü.
Trabzonspor'da sarı kart gören Uğur Demirok ile Juraj Kucka, cezalı duruma düşen oyuncular oldu.
Bordo-mavili futbolcular, ligin ilk yarısının son haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.
Bursaspor'da ise Ertuğrul Ersoy, 4. sarı karta ulaşarak cezalı duruma düştü. Genç oyuncu, cezasından dolayı takımının 17. haftada Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kaynak: haberinburada
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