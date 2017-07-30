Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, İstanbul'daki 50. yıl kutlamalarında bordo mavili taraftarları heyecanlandıran transfer açıklamaları yaptı.

Trabzonspor taraftarlarının 'Burak Yılmaz' tezahüratları arasında konuşan Usta, tecrübeli forvetin transferi için gün verirken "İnşallah bu iş 2 Ağustos'taki Trabzonspor Şenlikleri'ne yetişecek" dedi.

"3 GÜN KALDI"

Muharrem Usta, sözlerini "Belki biraz gecikti ama 2 Ağustos'a daha 3 gün var. Sizin de bizim de çok istediğimiz isimler, o tarihte inşallah açıklanacak. Bu işler kolay olmuyor. Gecikti biraz ama çok çalışıyoruz" şeklinde sürdürdü.

TRABZONSPOR, BURAK YILMAZ İÇİN NE KADAR ÖDEYECEK?

Öte yandan, 32 yaşındaki forvet ve kulübüyle yapılan transfer görüşmelerini detayları da ortaya çıktı. Bordo-mavililerin Burak Yılmaz'ın kulübü Beijing Guoan'a 4 milyon 250 bin euro önerdiği ve bu teklifin kabul edildiği öğrenilirken, taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldı. Yönetimin, daha önce yıllık 3 milyon 200 bin euro karşılığında anlaştığı Burak'ı İstanbul'a davet ettiği kaydedildi.

Kaynak: haberinburada