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Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Arda Turan'la Görüştü

TRABZONSPOR BAŞKANI MUHARREM USTA, ARDA TURAN'LA GÖRÜŞTÜ

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın Barcelona'da forma şansı bulamayan milli oyuncu Arda Turan ile görüştüğü iddia edildi.

Tarih : 09 Aralık 2017, 13:30
Puan Ver : Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Arda Turan'la Görüştü(6/10)2

Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Arda Turan için "geliyor..." mesajı gönderdi. Herkesin kafası karıştı.

DURSUN ÖZBEK GÖRÜŞMEDİKLERİNİ AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde ABD'ye giden Başkan Muharrem Usta'nın dönüşte Barcelona üzerinden Türkiye'ye döndüğü.Barcelona'da Arda Turan'la görüştüğü ortaya çıktı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Arda ile görüşmediklerini açıkladı. (Akşam)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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