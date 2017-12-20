Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Galatasaray'ın başına Fatih Terim'in geçmesi halinde Süper Ligin daha da renkleneceğini söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuk olan Usta şöyle konuştu:

"HER TAKIMIN İNİŞ-ÇIKIŞI VARDIR"

"Biz bu sezona iyi bir kadroyla girdik. Gündemimizde 7 oyuncu vardı, istediklerimizin çoğunu da kulübe kazandırdık. Takımın ana iskeletine iyi oyuncuları koyduk. Her takımın iniş-çıkışı vardır. Yaşadığımız problemlerden dersler çıkarıp güzel sonuçlar almaya başlıyoruz."

"TEKNİK KADRONUN SORUNU KONSANTRASYONDU"

"Teknik kadronun en önemli sorunu konsantrasyon sorunuydu. Biz teknik direktörü değiştirerek doğru olanı yaptık. 2 yılda 3 tane hocamız oldu. Keşke istikrarlı bir şekilde arkasında durduğumuz hocayla devam etseydik. Türkiye'de en ufak sorunda teknik direktör kovma algısını yok etmeye çalıştık."

"ÇALIMBAY İLE 15 DAKİKADA ANLAŞTIK"

"Rıza Çalımbay ile çok hızlı bir şekilde anlaştık. Elimizde çok iyi bir kadro var. Rıza Hocayla telefonda 10-15 dakikada anlaştık. Trabzonspor her zaman zirvede bulunması gereken bir kulüptür. İyi bir süreç yaşıyoruz. Son dönemde yaşadığımız sıkıntılar zirvede olamayışımızın yarattığı stresten kaynaklanıyor."

FATİH TERİM AÇIKLAMASI

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrılmasını ve Fatih Terim iddialarını da değerlendiren Usta şu ifadeleri kullandı:

"Eminim ki başkan Dursun Özbek'in kafasında bir planı ve yol haritası mevcuttur. Fatih Hoca'nın gelmesiyle lig biraz daha renklenecek."

Kaynak: haberinburada