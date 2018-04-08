Trabzonspor başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamada "Ali Ağaoğlu ile hiçbir akrabalığım yoktur. Ama sevdiğim bir arkadaşımdır." demişti.

Trabzonspor'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlık için yarıştığı Metin Kaya'yı geride bırakan Ahmet Ağaoğlu , bordo-mavili kulübün 17. başkanı oldu.

İşte Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu hakkında bilmeniz gereken her şey...

1958 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Ahmet Ağaoğlu, 1971 yılında lise öğrenimi için İstanbul'a gelmiş ve dört yılda dört farklı lisede okuduktan sonra yüksek deniclik okulunda öğrenimini tamamlamıştır.

GEMİ İŞLETMECİLİĞİ YAPIYOR

Şu anki adıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü'nden 1979 yılında 3. kaptan olarak mezun olan Ahmet Ağaoğlu, 6 yıl boyunca uzun yol kaptanlığı yapmış ve 1986 yılında gemi acenteliği ve gemi servisi gibi hizmetler vermek üzere kendi denizcilik şirketini kurmuştur. Günümüzde de faaliyetlerini sürdüren şirket ağırlıklı olarak gemi işletmeciliği yapmaktadır.

GOLF FEDERASYONU BAŞKANLIĞI YAPTI

Ahmet Ağaoğlu, Türkiye'de golf sporunun gelişiminde de başrol oynayan isimlerden birisi. 1996 yılında Klassis Golf Kulübü'nde golf oynamaya başlayan Ahmet Ağaoğlu, 2000 yılında Golf Federasyonu başkanı olmuş ve dört yıllık görev süresi boyunca Golf Milli Takımı'nın kurulması için yoğun çaba harcadı.

Türkiye'nin golf turizminden 2,5 milyar dolar gelir elde etmesi hedefiyle 2004 yılında '4 Yılda 100 Golf Sahası' kampanyasının başlatılmasını sağladı. Golfü Anadolu'ya yaymak ve genç yetenekleri bu spora kazandırmak amacıyla dokuz ildeki pilot okullarda öğrencilere golf eğitimine öncülük yaptı. 2000 yılında 70 civarında olan lisanslı sporcu sayısı 2009 yılında 5,500'e çıktı. 2004 yılının sonunda yeniden Federasyon Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu döneminde Türk golfü tarihi başarıları yaşadı.

TRABZONSPOR'DA BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPTI

1993 yıılında Sadri Şener başkanlığındaki Trabzonspor yönetiminde idarecilik yapan Ahmet Ağaoğlu, 2000-2002 yıllar arasında ise Özkan Sümer döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

ALİ AĞAOĞLU'NUN AKRABASI DEĞİL

Ahmet Ağaoğlu ile ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu arasında bir akrabalık bulunmamaktadır.

Ahmet Ağaoğlu, 2013 yılında vermiş olduğu bir röportajda bu durumla ilgili şöyle konuşmuştu:

"Ali Ağaoğlu ile hiçbir akrabalığım yoktur. Ama sevdiğim bir arkadaşımdır. Hoş bir tesadüfle liseyi birlikte Kabataş Erkek Lisesi'nde okuduk. Benim adım Ahmet Ali Ağaoğlu'dur. Lisede bana Ali Ağaoğlu denirdi. O yüzden okulda çok karıştırılırdık. Ama ikimizin de dersleri pek iyi olmadığı için bu karıştırmalar bizi pek etkilemedi! Bizi birbirimize de çok benzetirler. Abi kardeş sanırlar..."

Kaynak: haberinburada