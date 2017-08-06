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Trabzonspor, Burak Yılmaz Transferini KAP'a Bildirdi

TRABZONSPOR, BURAK YILMAZ TRANSFERİNİ KAP'A BİLDİRDİ

Trabzonspor, eski futbolcusu Burak Yılmaz'ı transfer ettiğini KAP'a bildirdi. Buna göre Trabzonspor, Burak için 3.5 milyon Euro bonservis ve oyuncuya 3.55 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 11:30
Puan Ver : Trabzonspor, Burak Yılmaz Transferini Kap'a Bildirdi(6/10)2

Trabzonspor, Çin Ligi'nde Beijing Guoan forması giyen eski futbolcusu Burak Yılmaz'ı borsaya bildirdi.

İşte Burak Yılmaz için yapılan KAP açıklaması;

"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz' ın kulübümüze kesin transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan F.C. ile anlaşma sağlanmıştır.

BONSERVİSİ 3.5 MİLYON EURO

Anlaşmaya göre, Beijing Sinobo Guoan F.C.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 3.500.000.-EUR ödenecektir.

Profesyonel futbolcumuz Burak Yılmaz ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

YILLIK 3.55 MİLYON EURO ALACAK

Anlaşmaya göre oyuncumuza; her bir sezon için 3.550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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