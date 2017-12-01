Ziraat Türkişye Kupası 5. tur maçında Trabzonspor deplasmanda TFF 1 Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.

TRABZONSPOR'UN GOLCÜSÜ RODALLEGA SAHNEDE

10. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Bero'nun sağ kanattan yerden ortasında, Rodallega penaltı üzerinden gelişine yaptığı plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

27'DE HUGO RODALLEGA FARKI 2'YE ÇIKARDI

27. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Savunmada Mehmet Ozan Tahtaişleyen'in uzaklaştırmak istediği top Bero'ya çarparak Rodallega'nın önüne düştü. Bu futbolcu da ceza alanı içine girerek plase vuruşla kaleci Hakan Canbazoğlu'nun solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

ERZURUMSPOR DİREĞE TAKILDI

36. dakikada gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Abdulkadir Özdemir'in ceza alanı hemen içinden sert şutunda yerden seken top üst direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

54. dakikada ceza alanı içinde kaleci Esteban ile karşı karşıya kalan Abdulkadir Özdemir'in sert vuruşunda Estaban, güçlüklü topu kornere gönderdi.

58. dakikada statta yaşanan elektrik sorunu nedeniyle kısa süreli duran karşılaşma tekrar başladı.

RODALLEGA HAT-TRİCK YAPTI

77. dakikada Rodallega, kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti. Rakip savunmaya yine pres yapan Bero, kaptığı topu son olarak Trtovac'dan sıyrılarak Rodallega'ya aktardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı boş ağlara yuvarladı: 0-3

SON SÖZÜ OLCAY ŞAHAN SÖYLEDİ

86. dakikada Trabzonspor, farkı 4'e yükseltti. Mavi-beyazlı ekip oyuncusu Acka'nın geri pasında bordo mavili oyuncu Olcay Şahan, çıkmakta geciken kaleci Hakan Canbazoğlu'ndan önce araya girerek topu filelerle buluşturdu: 0-4

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Kaynak: haberinburada