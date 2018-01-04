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Trabzonspor, Emmanuel Mas'ın Takımdan Ayrıldığını KAP'a bildirdi

TRABZONSPOR, EMMANUEL MAS'IN TAKIMDAN AYRILDIĞINI KAP'A BİLDİRDİ

Trabzonspor, Emmanuel Mas'ın Boca Juniors'a transferi ile ilgili görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Tarih : 04 Ocak 2018, 19:50
Puan Ver : Trabzonspor, Emmanuel Mas'ın Takımdan Ayrıldığını Kap'a Bildirdi(8/10)4

Emmanuel Mas'ın Trabzonspor serüveni sona erdi. Bordo-Mavili ekip, Arjantinli futbolcunun transferi için Boca Juniors'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

TRABZONSPOR TARAFINDAN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcumuz Emmanuel David Mas Sgros'un Club Atletico Boca Juniors'a transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Bordo-mavili kulüp, Mas'ı geçen sezon devre arasında Arjantin'in San Lorenzo Kulübünden 1,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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