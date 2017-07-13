Palalı Saldırıya Uğrayan O Ses Türkiye Yarışmacısı 'frenki' Tutuklandı
Beyninde Hasar Oluşan 20 Yaşındaki Gencin Futbol Hayatı Bitti
G20'de 20 Ülke Olduğunu Sanan Trump Alay Konusu Oldu
Internacional'li Oyuncu Nico Lopez, Attığı Golle Brezilya'ya Damga Vurdu
Galatasaray, Eski Oyuncusu Olcan Adın'a 2.9 Milyon Euro Ödeme Yapacak
9 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Korkunç Gerçek! Öldürüp Gömmüş
Erdoğan'dan Darbe Gecesi Tanklara Karşı Koyan Kadının Tehdit Edilmesine Sert Tepki
Şemdinli'de Pancar Toplamaya Giden 4 Vatandaş Mayına Basarak Yaralandı!
Uber İle Yandex Doğu Avrupa İçin Ortaklık Kuruyor
Trabzonspor, Eski Fenerbahçeli Nani İçin Kulübüyle Görüşmelere Başladı
Erdoğan Duyurdu: İçeri Girerken Bir Haber Aldım, Askerlerimiz 8 Teröristi Öldürdü
Röportaj Sırasında Gölete Düşen Çocuğu Kameraman Kurtardı
15 Temmuz'da İzmir'de Ulaşım Ücretsiz Olacak
Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Belli Oldu
Defalarca Bekaret Testi İsteyen Psikopat Damadın Eşi İntihar Etti!
2015 Başpehlivanı Orhan Okulu, Günde 1-2 Kilo Kuzu Çevirme Yiyerek Güreşe Hazırlanıyor
Borsa İstanbul Tarihi Rekorunu 104 Bin 641 Puana Taşıdı
Şehit Oğlunun Kanlı Bayrağını Yanından Ayırmıyor
Başakşehir Şampiyonlar Ligi Golcüsünü Buldu
Darbecinin 'hero' Tişörtüne Soruşturma! Tek Tek İncelenecekler

Trabzonspor, Eski Fenerbahçeli Nani İçin Kulübüyle Görüşmelere Başladı

TRABZONSPOR, ESKİ FENERBAHÇELİ NANİ İÇİN KULÜBÜYLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Bu sezona şampiyonluk parolasıyla giren Trabzonspor, şimdilerde İspanya'nın Valencia kulübünde forma giyen eski Fenerbahçeli Luis Nani için kulübüyle görüşmelere başladı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 17:20
Puan Ver : Trabzonspor, Eski Fenerbahçeli Nani İçin Kulübüyle Görüşmelere Başladı(8/10)4

Trabzonspor farklı bölgeler için alternatif isim arayışlarını sürdürürken, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Luis Nani de gündeme geldi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bordo-mavili kulübün bu oyuncunun transferi için menajer Özkan Doğan'a yetki verdiği ve bu oyuncunun uygun maliyetle transfer edilmesi için Valencia kulübü ile görüşmeler yapıldığı öğrenildi.

30 yaşındaki oyuncunun transferi için yorum yapan bir yönetici, "Bu transferi ancak uygun maliyet ve yabancı kontenjanımız izin verirse yapabiliriz" dedi.

(Trabzon Kulis)


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trabzonspor  Eski  Fenerbahçeli  Nani  İçin  Kulübüyle  Görüşmelere  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER