Trabzonspor, sözleşmesi sona eren kaleci Esteban Alvarado ile yeniden anlaşmaya vardı.



İç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililerin, sözleşmesinin uzatılması yönünde görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği kaleci Esteban ile yeniden 2 yıllığına anlaştığı belirtildi. Kosta Rikalı kalecinin yıllık alacağı ücrette de iyileştirme yapıldı.



150 BİN EURO ZAM



2015-16 sezonunda takıma katılan ve önceki sözleşmesinde Trabzonspor'dan yıllık 550 bin Euro garanti ücret alan 28 yaşındaki kaleci, yeni sözleşmeyle 700 bin Euro kazanacak. Geride kalan sezonda bordo mavili formayla 11 maçta görev yapan Esteban Alvarado, 975 dakika sahada kalmıştı.



ALTYAPI DERELİOĞLU'NA EMANET



Trabzonspor yönetimi, 1 Ağustos 2016 tarihinde göreve başlayan bu ay sonunda sözleşmesi sona erecek olan Altyapı Koordinatörü Cem Bağcı ve Futbol Gelişim İdari Direktörü Murat Dizdar ile yola devam etmeme kararı alan borda mavili yönetiminin, 55 yaşındaki Trabzonlu teknik adam İhsan Derelioğlu ile 2019 yılının Mayıs ayına kadar geçerli olacak 2 yıllık bir anlaşma sağladığı belirtildi.







kaynak:sabah