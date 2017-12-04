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Trabzonspor - Fenerbahçe Doğuş maçında olay! Tribünler boşaltıldı

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇINDA OLAY! TRİBÜNLER BOŞALTILDI

Trabzonsporlu Obekpa ile Fenerbahçe Doğuş'tan Vesely arasında tartışma yaşandı. Hakem üçlüsü soyunma odasına gittikten sonra tribünler boşaltıldı ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Tarih : 04 Aralık 2017, 03:50
Puan Ver : Trabzonspor - Fenerbahçe Doğuş Maçında Olay! Tribünler Boşaltıldı(6/10)2

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta olaylar çıktı.

HAKEMLER SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Mücadelenin ikinci periyodunda yaşanan pozisyonda Fenerbahçeli Vesely ile Trabzonspor'dan Obekpa arasında tansiyon bir anda yükseldi.

Karşılaşmanın hakemleri Obekpa'nın rakibine yaptığı fiziki müdahale sonrası maçı durdurarak soyunma odasında gitti.

TRİBÜNLER KARIŞTI

Hakemlerin soyuma odasında gitme kararının ardından bordo-mavili taraftarlar sahaya girme teşebbüsünde bulundu. Tribündeki olaylara jandarma ekipleri müdahalede bulundu.

SEYİRCİLER DIŞARI ÇIKARTILDI

Yaşanan olaylardan sonra Trabzonsporlu taraftarlar Hayri Gür Spor Salonu'ndan çıkarılmasına karar verildi. Tribünlerin boşaltılmasından sonra karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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