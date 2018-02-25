Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Trabzonspor, Geriye Düştüğü Maçta Alanyaspor'u 2-1'le Geçti

TRABZONSPOR, GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇTA ALANYASPOR'U 2-1'LE GEÇTİ

Spor Toto Süper Ligde Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi. Bordo-mavililer böylece 2018'de ilk maçını kazandı.

Tarih : 25 Şubat 2018, 00:30
Puan Ver : Trabzonspor, Geriye Düştüğü Maçta Alanyaspor'u 2-1'le Geçti(10/10)6

Spor Toto Süper Lig'de 2018'de henüz galibiyet alamayan Trabzonspor, bu şanssızlığını Aytemiz Alanyaspor karşısında kırdı. Rakibini 2-1 yenen bordo mavili ekip 6 hafta sonra kazanmış oldu.

EMRE AKBABA MAÇIN BAŞINDA GOLÜ BULDU

Alanya karşısında mutlak galibiyet için çıkan Trabzonspor'da hafta içi idmanlara katılamayan golcü Burak Yılmaz da kadroda yer aldı. Ancak Fırtına maça istediği gibi başlayamadı ve 8. dakikada Aytemiz Alanyaspor golü buldu. Orta alandan Uğur Demirok'un geri pası kısa düşünce araya giren Emre Akbaba, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. Emre böylece bu sezonki 8. golüne imza atmış oldu. İlk yarıya boyunca rakibine fırsat vermeyen Alanyaspor bu üstünlüğümnde uzun süre korudu.

BURAK SKORU DENGELEDİ, ABDÜLKADİR GALİBİYETİ GETİRDİ

Ancak 68. dakikada Yusuf Yazıcı'nın harika bir çalımla iki kişi eksiltip yaptığı ortada oluşan karambolde son dokunan Burak Yılmaz skora dengeyi getirdi. Burak böylece bu sezonki 18. golüne imza atmış oldu. Golden sonra Alanya beraberlik için bastırırken golü kalesinde gördü. Burak'la başlayan atakla N'doye'nin pasında Abdülkadir takımını öne geçrien gole imz attı. Genç yıldız, bu sezon Akhisar maçının ardından ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

TRABZONSPOR 36 PUANDA

Üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyan Trabzonspor, 16. haftadaki Bursarspor maçının ardından ilk kez kazandı. Bordo mavili ekip 2018'deki ilk galibiyetiyle puanını 36'ya çıkardı. İkinci yarı büyük düşüş yaşayan Aytemiz Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trabzonspor  Geriye  Düştüğü  Maçta  Alanyaspor  U  2-1  Le  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER