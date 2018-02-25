TRABZONSPOR, GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇTA ALANYASPOR'U 2-1'LE GEÇTİ
Spor Toto Süper Ligde Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi. Bordo-mavililer böylece 2018'de ilk maçını kazandı.
Spor Toto Süper Lig'de 2018'de henüz galibiyet alamayan Trabzonspor, bu şanssızlığını Aytemiz Alanyaspor karşısında kırdı. Rakibini 2-1 yenen bordo mavili ekip 6 hafta sonra kazanmış oldu.
EMRE AKBABA MAÇIN BAŞINDA GOLÜ BULDU
Alanya karşısında mutlak galibiyet için çıkan Trabzonspor'da hafta içi idmanlara katılamayan golcü Burak Yılmaz da kadroda yer aldı. Ancak Fırtına maça istediği gibi başlayamadı ve 8. dakikada Aytemiz Alanyaspor golü buldu. Orta alandan Uğur Demirok'un geri pası kısa düşünce araya giren Emre Akbaba, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. Emre böylece bu sezonki 8. golüne imza atmış oldu. İlk yarıya boyunca rakibine fırsat vermeyen Alanyaspor bu üstünlüğümnde uzun süre korudu.
BURAK SKORU DENGELEDİ, ABDÜLKADİR GALİBİYETİ GETİRDİ
Ancak 68. dakikada Yusuf Yazıcı'nın harika bir çalımla iki kişi eksiltip yaptığı ortada oluşan karambolde son dokunan Burak Yılmaz skora dengeyi getirdi. Burak böylece bu sezonki 18. golüne imza atmış oldu. Golden sonra Alanya beraberlik için bastırırken golü kalesinde gördü. Burak'la başlayan atakla N'doye'nin pasında Abdülkadir takımını öne geçrien gole imz attı. Genç yıldız, bu sezon Akhisar maçının ardından ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.
TRABZONSPOR 36 PUANDA
Üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyan Trabzonspor, 16. haftadaki Bursarspor maçının ardından ilk kez kazandı. Bordo mavili ekip 2018'deki ilk galibiyetiyle puanını 36'ya çıkardı. İkinci yarı büyük düşüş yaşayan Aytemiz Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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