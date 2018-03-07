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Trabzonspor idmanı karıştı! Burak Yılmaz hocasıyla tartıştı

TRABZONSPOR İDMANI KARIŞTI! BURAK YILMAZ HOCASIYLA TARTIŞTI

Trabzonspor'un Akhisar hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanda Burak Yılmaz ile yardımcı antrenör arasında tartışma çıktı.

Tarih : 07 Mart 2018, 20:30
Puan Ver : Trabzonspor İdmanı Karıştı! Burak Yılmaz Hocasıyla Tartıştı(7/10)3

Bordo mavililerin Pazartesi günü karşı karşıya geleceği Akhisar maçı hazırlıkları öncesinde kısa süreli gerginlik çıktı. Antrenman öncesi sahada toplanan bordo mavililerde Burak Yılmaz ile yardımcı antrenör Mehmet Bülent Albayrak arasında tartışma çıktı

TARTIŞMA NEDENİ BELLİ DEĞİL

Toplantı sırasında çıkan tartışmanın nedeni belli olmazken hararetli tartışmayı diğer futbolcular şaşkınlıkla izledi.

KRİZ TATLIYA BAĞLANDI

Kısa süren sözlü tartışmanın ardından ikili bir birlerine sarılarak yaşanan kriz antrenman başlamadan tatlıya bağlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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