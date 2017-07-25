TRABZONSPOR, JOSE SOSA TRANSFERİNİ BİTİRMEK ÜZERE
Arada ufak pürüzlerin kaldığı ve Sosa'nın Trabzon'a transferinin bitmek üzere olduğu belirtildi.
Transfer dönemine hızlı başlayan ve Bongonda ile Kamil Ahmet'e imza attıran Trabzon, Juraj Kucka'nın ardından adeta sessizliğe gömülmüştü. Bu durum taraftarın tepkisine neden olurken, başkan Muharrem Usta ise eleştirilere karşılık "Biraz sabır" ifadesini kullanmıştı.
MUTLU SON ÇOK YAKIN
Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Karadeniz fırtınası, sessizliği flaş bir isimle bozmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Jose Sosa transferinde mutlu sona çok yaklaşıldı.
İtalyan devi Milan ile anlaşan Bordo-Mavililer, 32 yaşındaki tecrübeli 'maestro'yu da ikna etmek üzere.
BAŞKAN İTALYA'YA GİDİYOR
Trabzon'dan yıllık 3 milyon Euro isteyen Sosa için, Fırtına'nın 2 milyon 250 bin Euro'luk teklifini 2.5 milyon Euro'ya kadar çıkardığı öğrenildi. Pazarlıkların sürdüğü, arada ufak pürüzlerin kaldığı ve Bordo-Mavili yetkililerin transferin olumlu sonuçlanacağına inandığı kaydedildi. Başkan Muharrem Usta'nın da, 1-2 gün içerisinde İtalya'ya giderek Sosa konusuna son noktayı koyacağı ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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