

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara erken başlayan Trabzonspor, iç transferde sözleşmesi sona erecek oyuncularıyla tek tek masaya oturmaya başladı. Son olarak Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu ile sözleşme yenileyen bordo mavililer, sezon sonunda kontratı sona erecek kaleci Esteban Alvarado ile de yola devam etmek için harekete geçti.







kaynak:sabah