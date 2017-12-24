Süper Lig 17. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Karşılaştığı Karabükspor ile 1-1 berabere kaldı ve sezonun ilk yarısını 29 puanla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig 17 hafta maçında Trabzonspor ile Karabükspor karşılaştı.

İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmanın ikinci yarısı adeta nefes kesti.

KARABÜKSPOR ESKİ TRABZONSPORLU YATABARE İLE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 75. dakikasında sağ taraftan kullanılan kornere Trabzonspor'un eski forveti Yatabare yükseldi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

BURAK YILMAZ YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Yenik duruma düşen Trabzonspor, Karabükspor karşısında baskısını artırdı. 80. dakikada Abdulkadir'in pasına hareketlenen Burak Yılmaz kaleci Çağlar'ı avladı ve durumu 1-1'e getirdi. Burak Yılmaz bu golle 14 maçta 14 kez ağları havalandırmış oldu.

90+4'TE SOSA'NIN TOPU DİREKTEN DÖNDÜ

Trabzonspor son dakikada gole çok yaklaştı. 90+4'te kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sosa düzgün bir vuruş gerçekleştirdi. Direğe çarpan top kaleci Çağlar'ın sırtına çarparak kale çizgisi üstünde boşta kaldı. Kasrabükspor defans oyuncusu Barış Baştaş bu pozisyonda topu uzaklaştırdı ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Kaynak: haberinburada