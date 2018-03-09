TRABZONSPOR OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI ALDI
Trabzonspor yönetimi, olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.
Trabzonspor yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı. Bordo-Mavili yönetim yapılan toplantının ardından olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.
KONGRE NİSAN AYINDA YAPILACAK
Nisan aynının ilk haftasında yapılması beklenen kongrede yönetimin tekrar aday olması beklenmiyor.
YENİ YÖNETİM 8 AY GÖREV YAPACAK
Nisan ayında gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda seçilecek olan yeni yönetim 8 ay görev yapabilecek. Çünkü bordo-mavililerde tüzük gereği aralık ayında olağan seçimli genek kurul yapılacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Mehmetçik, Afrin Sınırına Ulaştı
- Okuldaki Alafranga Tuvaletler, Alaturkaya Dönünce Kriz Çıktı
- Yüzde 72 Engelli Kızı, Kuaförde Darp Edip Parasını Çaldılar
- Taksi-Uber Kavgası Büyüyor! Taksiciler 30 Sürücüyü, Müşteri Gibi Arayıp Darp Etmiş
- Hakim, 3'lü İlişki Teklifini Reddeden Eskort Sevgilisini Dövdü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Türkiye-Almanya Arasındaki Krizi Çözen İsim Koltuğu Kaptırdı!
- Erkek Çocukla Cinsel İlişkiye Giren Başsavcı Vekili Tutuklandı
- Kasap Baba, Cinsel İçerikli Film Bağımlısı Olan Oğlunun Elini Kesti
- Abd, Trump'a Direnen Eyalete Dava Açtı, Yanıt Gecikmedi: Bu Bir Savaş!
- Afrika'da Korkutan Salgın! Teşhis Konulamadı, Hastaneler Doldu Taştı
Bu Haberle İlgili Yorumlar