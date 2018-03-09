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Trabzonspor Olağanüstü Kongre Kararı Aldı

TRABZONSPOR OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI ALDI

Trabzonspor yönetimi, olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.

Tarih : 09 Mart 2018, 00:20
Puan Ver : Trabzonspor Olağanüstü Kongre Kararı Aldı(6/10)2

Trabzonspor yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı. Bordo-Mavili yönetim yapılan toplantının ardından olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.

KONGRE NİSAN AYINDA YAPILACAK

Nisan aynının ilk haftasında yapılması beklenen kongrede yönetimin tekrar aday olması beklenmiyor.

YENİ YÖNETİM 8 AY GÖREV YAPACAK

Nisan ayında gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda seçilecek olan yeni yönetim 8 ay görev yapabilecek. Çünkü bordo-mavililerde tüzük gereği aralık ayında olağan seçimli genek kurul yapılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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