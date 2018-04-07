TRABZONSPOR, SAHASINDA KAYSERİSPOR'U 4-0 MAĞLUP ETTİ
Spor Toto Süper Ligde Trabzonspor evinde konuk ettiği Kayserispor'u Burak Yılmaz (2), Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün golleriyle 4-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında Trabzonspor, taraftarı önünde Kayserispor'u konuk etti. Trabzonspor 90 dakika sonunda Kayserispor'u 4-0 mağlup etmeyi başardı.
Trabzonspor'un mücadeledeki gollerini 53. dakikada Abdülkadir Ömür, 92. dakikada Yusuf Yazıcı, 66. dakikada ve 76. dakikada BurakYılmaz kaydetti.
TRABZONSPOR PUANINI 45'E ÇIKARDI
Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 45'e çıkarırken, Kayserispor 41 puanda kaldı. Trabzonspor ligde gelecek hafta deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor ise gelecek hafta taraftarı önünde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Kaynak: haberinburada
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