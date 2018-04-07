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Trabzonspor, Sahasında Kayserispor'u 4-0 Mağlup Etti

TRABZONSPOR, SAHASINDA KAYSERİSPOR'U 4-0 MAĞLUP ETTİ

Spor Toto Süper Ligde Trabzonspor evinde konuk ettiği Kayserispor'u Burak Yılmaz (2), Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün golleriyle 4-0 mağlup etti.

Tarih : 07 Nisan 2018, 18:20
Puan Ver : Trabzonspor, Sahasında Kayserispor'u 4-0 Mağlup Etti(10/10)6

Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında Trabzonspor, taraftarı önünde Kayserispor'u konuk etti. Trabzonspor 90 dakika sonunda Kayserispor'u 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor'un mücadeledeki gollerini 53. dakikada Abdülkadir Ömür, 92. dakikada Yusuf Yazıcı, 66. dakikada ve 76. dakikada BurakYılmaz kaydetti.

TRABZONSPOR PUANINI 45'E ÇIKARDI

Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 45'e çıkarırken, Kayserispor 41 puanda kaldı. Trabzonspor ligde gelecek hafta deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor ise gelecek hafta taraftarı önünde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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