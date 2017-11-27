Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti ve ligde 8. sıraya yükseldi.

Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo mavili ekip karşılaşmayı 2-1 kazanarak bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etti.

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki maçın 12. dakikada Trabzonspor öne geçti. Castillo'nun savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Burak Yılmaz'ın ceza alanı sağ çaprazından uzak köşeye vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1. 27. dakikada Emre Kılınç'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda ceza alanı dışından şutunda, top direğin üstünden auta gitti. Karşılaşmanın 32. dakikada Demir Grup Sivasspor skoru eşitledi.

MUHAMMET DEMİR SKORU 1-1'E GETİRDİ

Emre Kılınç ve Kone'nin paslaşması sırasında araya girmek isteyen Trabzonspor savunmasından seken topu önünde bulan Muhammet Demir, ceza alanı sağ çaprazından yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. İlk yarının son dakikasında Ndinga'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda ceza alanı dışından şutunda, kaleci Onur Kıvrak topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının 58. dakikasında Emre Kılınç orta alanda topu alarak sağ kanatta bulunan Muhammet Demir'e topu bıraktı. Emmanuel Mas'ın üzerine giden Muhammet ceza sahasına girer girmez topu sola çekerek kaleye şutunu çekti ancak Onur uzanarak topu kontrol etmeyi başardı. 66. dakikada Burak Yılmaz ceza sahası dışında Yusuf'tan aldığı topla hareketlendi ve kendisine yarattığı boşluk sonrası uzak mesafeden vuruşunu yaptı ancak Sergio Rochet direk dibinde topa sahip oldu.

OKAY SONUCU BELİRLEDİ

Trabzonspor, 82. dakikada Okay Yokuşlu'nun kafa golüyle 2-1 öne geçti. Sağ kanatta Joao Pereira ceza sahası içine ortasını yaptı. Savunamadan seken topa Mas vurdu. Dönen topa Kucka ceza sahası dışından sert vurdu ancak top direkten döndü. Direkten dönen top sağ kanada açıldı. Dame N'Doye topu takip etti ve ceza sahası içine ortasını yaptı. Boş pozisyonda iyi yükselen Okay Yokuşlu kafa vuruşu ile topu filelere göndererek bordo mavili ekibi yeniden öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Trabzonspor, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini Sivas karşısında aldı.

Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 ile geçen Trabzonspor, bu sonuçla puanını 19'a çıkarttı. Demir Grup Sivasspor'da 19 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada