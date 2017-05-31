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trabzonspor taktik çalıştı

TRABZONSPOR TAKTİK ÇALIŞTI

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına saat 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 14:38
Puan Ver : Trabzonspor Taktik Çalıştı(7/10)9


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda taktik oyun oynandı. Antrenmana izinli olan Ibanez, Olcay ile Bero, sakatlıkları bulunan Onur ile Okay'ın yanı sıra hasta olan Yusuf Erdoğan katılmadı. Bordo mavililer yarın 11.00'de yapacağı antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Trabzonspor  Taktik  Çalıştı    haber

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