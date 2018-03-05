TRABZONSPOR TARAFTARINDAN 'İSTİFA' ÇAĞRISI!
Bordo-mavili taraftar, Beşiktaş ile oynanan maçın ikinci yarısında Trabzonspor Yönetimini istifaya davet etti.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayan Trabzopnspor'un siyah-beyazlılar karşısında geriye düşmesinin ardından tribünleri dolduran taraftarların bir bölümü duruma tepki gösterdi.
MUHARREM USTA VE EKİBİ PROTESTO EDİLDİ
Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda gelen Trabzonsporlu taraftarların bir bölüm, takımlarının geriye düşmesinin ardından 'Yönetim istifa' tezahüratlarıyla Muharrem Usta ve ekibini protesto ettiler.
Tepkilerine devam taraftarlar daha ise 'Usta istifa' diye tezahüratlarda bulundular.
Kaynak: haberinburada
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