TRABZONSPOR YENİ BAŞKANINI SEÇİYOR, OY KULLANMA İŞLEMİ TAMAMLANDI
Trabzonspor'da bugün yapılan başkanlık seçiminde Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya yarışıyor. 1690 delegenin oy kullandığı seçimde sandıklar kapandı.
Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul dün başladı, seçim bugün yapılıyor. 5 bin 758 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede iki aday Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya başkanlık için karşılaşıyor. Adaylardan Ahmet Ağaoğlu ve Metin Kaya açıklamalar yaptı. Başkanların yönetim kurulu listeleri de belli olurken oy verme işlemi de an itibarıyla sona erdi. Yeni yönetim kurulunun görev süresi, aralık ayına kadar olacak.
Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, başkan adaylarının konuşmaların ardından kongre divan başkanı İlhami Algan'ın anonsuyla 11:45'te başlayan oy kullanma işlemi 17:00 itibarıyla sona erdi. Genel kurulda oy verme işlemi için sabah erken saatlerden itibaren Hayri Gür Spor Salonu'na geldiği gözlenen üyeler, kongreye büyük ilgi gösterdi.
ARALIK'A KADAR BAŞKAN OLACAKLAR
Bordo-mavililerde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yeni yönetim kurulunun görev süresi, aralık ayına kadar olacak.
Sandık tutanaklarına göre 1690 delege oy kullandı. Genel kurulda sandıkların açılmasına başlandı.
YÖNETİM KURULU LİSTELERİ
Trabzonspor'da seçime giren 2 başkan adayının 14 asil, 7 yedek üyeden oluşan yönetim kurulu listeleri şöyle:
AHMET AĞAOĞLU:
Asil üyeler: Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ömer Sağıroğlu, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca, Emin Kahraman, Haluk Şahin, Mesut Çağlar Bozoğlu, Cahit Erdem, Zeyyat Kafkas, Müminhan Bilgin, Ertuğrul Doğan, Serdar Ekrem Şirin, Yalçın Orhon.
Yedek üyeler: Lokman Sadıklar, Özer Bayraktar, Onur Sağır, Dursun Ali Sakarya, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Tuncay Uzunal.
METİN KAYA:
Asil üyeler: Seykan Gülen, Alaattin Aksoy, Murat Salihoğlu, Necati Selvitop, Abdurrahman Samat, Taner Eyüpoğlu, Mustafa Baki, Burhan Polat, Mücahit Sefa Mataracı, Oktay Çavuşoğlu, Serdar Şahinoğlu, Yener Durmuş, Yasin Kaya, Gökhan Bahadır.
Yedek üyeler: İbrahim Ataoğlu, Sayim Kuş, Ömer Birinci, Muhammet Emin Keser, Murat Bilgili, Abdullah Akyüz, Ali Osman Aydın.
Kaynak: haberinburada
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