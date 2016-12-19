

Erdoğan, Spor Kompleksi ve stadyuma 'Şenol Güneş' adının verildiğini açıkladı







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani ve bakanların katılımı ile Trabzonspor'un Akyazı Spor Kompleksi'nin açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Kompleksi ve stadyuma Şenol Güneş adının verildiğini açıkladı.











kaynak:sabah