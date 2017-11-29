Trabzonspor Mali İşler Koordinatörü Emre Aksoy, yönetim kurulu üyeliğinden 4. kez noter aracılığı ile istifa ettiğini açıkladı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aksoy daha önce iki kez yönetim kuruluna istifa dilekçesi vermiş ardından sosyal medya aracılığıyla yazılı açıklama yaparak istifasını vermişti. 15 Ekim'de önce sosyal medyadan "Rıza gelir, ben kaçar" mesajı atan Aksoy, ardından yazılı bir açıklama ile görevinden ve yönetimden istifa ettiğini bildirmişti.

İSTİFASINI NOTER ARACILIĞI İLE KULÜBE İLETTİ

Resmi yoldan istifası ulaşmayan Aksoy, bu kez 4. istifasını noter aracılığı ile kulübe iletti.

Kaynak: haberinburada