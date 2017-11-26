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Trabzonspor'a attığı golden sonra ağlamaya başladı

TRABZONSPOR'A ATTIĞI GOLDEN SONRA AĞLAMAYA BAŞLADI

Sivasspor'da forma giyen Muhammed Demir, eski takımı Trabzonspor'a attığı golden sonra gözyaşlarını tutamadı.

Tarih : 26 Kasım 2017, 19:40
Puan Ver : Trabzonspor'a Attığı Golden Sonra Ağlamaya Başladı(5/10)1

Sivasspor-Trabzonspor maçında Muhammed Demir'in attığı gol sonrasında ilginç anlar yaşandı.

Süper Ligde son olarak Nisan ayında Konyaspor'a gol atan futbolcu, bu sezonki ilk golünü eski takımına atınca gözyaşlarına hakim olamadı.

KARİYERİNDEKİ 56. GOLÜNÜ ATTI

Takım arkadaşları Muhammed Demir'i attığı golden sonra tebrik ederken 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig kariyerindeki 56. golüne ulaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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