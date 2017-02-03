TRABZONSPOR'A İMZA ATTIM ÇÜNKÜ...
Bayern Leverkusen'li Türk Milli Takım futbolcusu Hakan Çalhanoğlu dört ay sahalardan men cezası aldı.
CAS, Trabzonspor'un başvurusu üzerine FIFA'nın verdiği cezayı onadı. Hakan ayrıca 100 bin Euro para cezası ödeyecek.
Alman Express gazetesinde yer alan habere göre Hakan konuyla ilgili açıklama yaptı.Hakan, "Karlsruhe'de oynadığımda 17 yaşındaydım. Babam, Trabzonspor'un temsilcileri ile Darmstadt'ta bir restoranda yemek yemiş. Sonra eve geldi ve 'bu sözleşmeyi imzalaman gerekiyor' dedi. Olayları ben de bir arkadaşımdan öğrendim. Babam kötü bir hata yaptığını biliyor ve çok üzgün. Babam benim babam olarak kalacak ama bir daha asla kariyerime müdahale edemeyecek" ifadelerini kullandı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar