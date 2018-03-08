TRABZONSPOR'A KÖTÜ HABER! TAHKİM KURULU ONADI
TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor ile yollarını ayıran Ersun Yanal'ın 1,3 milyon euroluk tazminatını onadı.
Trabzonspor'a FIFA'dan gelen şok haberin ardından 2. bir şok da Tahkim Kurulu'ndan geldi. Kurul, daha önce Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Trabzonspor aleyhine vermiş olduğu kararı onadı.
TRABZONSPOR 1,3 MİLYON TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLDİ
Fesih tarihine kadar, bordo-mavili kulüpten 230 bin euro gecikmiş alacağı bulunan Ersun Yanal'ın, görevinin haksız feshedildiğine karşılık UÇK'ya açtığı dava sonunda, bordo-mavili kulüp Ersun Yanal'a toplam 1,3 milyon euro tazminat ödemeye mahkum edildi.
UÇK'nın bordo-mavili kulüp aleyhine vermiş olduğu karar, Tahkim Kurulu'nun onamasıyla kesinleşmiş oldu. Kaynak: Sporx
Kaynak: haberinburada
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