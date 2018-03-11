Spor Toto Süper Ligde deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Abdulkadir Ömür sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Arka adalesinde sakatlığı bulunan oyuncunun ağırlarının artması üzerine kadrodan çıkartıldığı belirtildi.

Omuzundan sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi de Akhisarspor maçı kadrosuna alınmadı.

İŞTE KADRODA YER ALMAYAN FUTBOLCULAR

Bu oyuncularla birlikte sakatlıkları devam eden Durica, Bero, Castillo, Mustafa Akbaş ve Esteban'nın yanı sıra sarı kart cezalısı Hubocan'da kadroda yer almadı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 21 yaş altı takımda forma giyen Sami Can'ı kadroya dahil etti.

Bordo-mavililerin Teleset Mobilya Akhisarspor maçına Onur, Pereira, Uğur Demirok, Okay Yokuşlu, Novak, Kucka, Onazi, Sosa, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz şeklinde çıkması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada