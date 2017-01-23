

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına yaptığı yeni transferlerle fırtına gibi giren Trabzonspor, deplasmanda üst üste iki maç kazanmanın keyfini yaşıyor.



Hanesine 6 puan yazdıran Karadeniz ekibi, 2 yıllık bir aranın ardından da bir ilk gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, dış sahada en son 2015-2016 sezonunun ilk yarısının 2. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 ve 4. haftada da Kayserispor'u 1-0 yenerek üst üste dış sahada iki maç kazanabilmişti. Söz konusu dönemden sonra deplasman maçlarında oldukça istikrarsız bir görüntü veren Trabzonspor, 2 yıllık bir aranın ardından Bursaspor ve Kasımpaşa'yı deplasmanda mağlup ederek bu kötü istatistiği de kırmış oldu.



GEÇTİĞİMİZ SEZONUN DEPLASMAN PERFORMANSINI SOLLADI



Trabzonspor, bu sezon deplasman maçlarında geçtiğimiz sezona göre daha başarılı bir performans sergiledi. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ederken, attığı 11 gole karşılık kalesinde ise 18 gol görerek 10 puan topladı. Bordo-mavililer bu sezon ise oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Attığı 6 gole karşılık kalesinde 12 gol gören Ersun Yanal'ın öğrencileri 13 puan topladı.







kaynak:sabah