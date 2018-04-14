TRABZONSPOR'DA DEPREM: PARAMIZI ALMADIK, MAÇA ÇIKMIYORUZ
Trabzonspor'da yabancı basketbolcular, paralarını alamadıklarını gerekçe göstererek Eskişehir Basket'le oynanacak maça çıkmama kararı aldı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında Eskişehir Basket ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde yabancı oyuncular Paul Harris, Sarunas Vailiauskas, Tomislav Zubcic, Osiris Eldridge, Chris Obekpa, Calep Green ve Brady Heslip, kulüpten alacakları nedeniyle maça çıkmama kararı aldı. Trabzonspor'da Türk oyuncular Eskişehir Basket maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkarken, altyapıdan A takıma takviye yapılarak kadro tamamlandı.
Kadro şu şekilde:
"Burak Eşlik, Yiğit Özkan, Barış Tütüncü, Mehmet Eren Altuntaş, Yusuf Necip Seçen, Batuhan Emre Kaplan, Alper Saruhan, Dursun Kutay Erol, Ozan Anton Odabaşı, Bora Hun Paçun ve Kaan Konak."
Kaynak: haberinburada
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