TRABZONSPOR'DA DURİCA, SAKATLIĞI NEDENİYLE EN AZ 2 HAFTA YOK
Trabzonspor'da Jan Durica, Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da moraller bozulurken, Durica'dan da kötü haber geldi. Oyuncunun bugün çekilen MR'ı sonrası en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kaburgasında çatlak meydana gelen oyuncunun tedavisine başladığı bildirildi.
HUBOCAN AKHİSAR MAÇINDA YOK
Beşiktaş maçında sarı kart gören diğer savunma oyuncusu Hubocan da cezalı duruma düştü. Bu oyuncu da deplasmanda oynanacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyemeyecek. Durica ve Hubocan'ın yokluğunda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, savunma kurgusunda sıkıntı yaşayacak.
Kaynak: haberinburada
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