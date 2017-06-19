

Trabzonspor'da devam eden forvet arayışları kapsamında Doumbia, Bacca, Bony ve Soldado'dan sonra Mario Balotelli de gündeme geldi. Sözleşmesi sona eren Balotelli, menajerler tarafından Beşiktaş ve Trabzonspor'a önerildi. İlk etapta oyuncunun geçmişinde birçok sorun bulunması nedeniyle bu transfere çok sıcak bakmayan yönetim, daha sonra tekrar bir değerlendirme yaptı. Balotelli'nin geçtiğimiz sezonki performansıyla Nice'in yakaladığı çıkışta önemli bir payı olduğunu düşünerek oyuncunun transfer edilebileceğine kanaat getiren yönetim, fiyat araştırmasına başladı. Menajerinin ilk etapta 2 milyon Euro imza parası ve yıllık 3 milyon Euro civarında bir rakam talep etmesi yönetimi karamsarlığa iterken, bu oyuncuyla ilgili kesin kararın henüz verilmediği öğrenildi. Bu arada yönetim, Milan'da forma giyen Carlos Bacca'yı kiralamak için de yeni bir teklif hazırlığı yapıyor.







GEÇEN SEZON NE YAPTI?



28 MAÇ



17 GOL



3 KIRMIZI



10 SARI







BONY REDDETTi



Trabzonspor bir süredir ilgilendiği Mancester City'nin forveti Wilfried Bony'den kötü haber aldı. Fildişili oyuncunun Trabzonspor'a, "Şu an planlarımda Türkiye yok" dediği öğrenildi. Bu arada Başkan Muharrem Usta'nın, önceden görüşüp anlaşmaya varılan bazı oyuncuların transferlerine son noktayı koymak için yurt dışına gittiği bildirildi.







TAŞÇI RÖTAR YAPTI



Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Serdar Taşçı'nın dün İstanbul'da olması bekleniyordu... Ancak oyuncunun, yönetimle iletişime geçerek özel işlerini halledemediği için birkaç gün daha süre talep ettiği öğrenildi. Taşçı'nın hafta içi İstanbul'a gelmesi bekleniyor.







kaynak:sabah