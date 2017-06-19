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trabzonspor'da gündem balotelli!

TRABZONSPOR'DA GÜNDEM BALOTELLİ!

Nice kulübünden ayrılan yıldız futbolcu için görüşme yapacak olan Trabzonspor yönetimi, imza parası ve oyuncunun istediği rakamları değerlendirecek

Tarih : 19 Haziran 2017, 12:21
Puan Ver : Trabzonspor'da Gündem Balotelli!(10/10)12


Trabzonspor'da devam eden forvet arayışları kapsamında Doumbia, Bacca, Bony ve Soldado'dan sonra Mario Balotelli de gündeme geldi. Sözleşmesi sona eren Balotelli, menajerler tarafından Beşiktaş ve Trabzonspor'a önerildi. İlk etapta oyuncunun geçmişinde birçok sorun bulunması nedeniyle bu transfere çok sıcak bakmayan yönetim, daha sonra tekrar bir değerlendirme yaptı. Balotelli'nin geçtiğimiz sezonki performansıyla Nice'in yakaladığı çıkışta önemli bir payı olduğunu düşünerek oyuncunun transfer edilebileceğine kanaat getiren yönetim, fiyat araştırmasına başladı. Menajerinin ilk etapta 2 milyon Euro imza parası ve yıllık 3 milyon Euro civarında bir rakam talep etmesi yönetimi karamsarlığa iterken, bu oyuncuyla ilgili kesin kararın henüz verilmediği öğrenildi. Bu arada yönetim, Milan'da forma giyen Carlos Bacca'yı kiralamak için de yeni bir teklif hazırlığı yapıyor.



GEÇEN SEZON NE YAPTI?

28 MAÇ

17 GOL

3 KIRMIZI

10 SARI



BONY REDDETTi

Trabzonspor bir süredir ilgilendiği Mancester City'nin forveti Wilfried Bony'den kötü haber aldı. Fildişili oyuncunun Trabzonspor'a, "Şu an planlarımda Türkiye yok" dediği öğrenildi. Bu arada Başkan Muharrem Usta'nın, önceden görüşüp anlaşmaya varılan bazı oyuncuların transferlerine son noktayı koymak için yurt dışına gittiği bildirildi.



TAŞÇI RÖTAR YAPTI

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Serdar Taşçı'nın dün İstanbul'da olması bekleniyordu... Ancak oyuncunun, yönetimle iletişime geçerek özel işlerini halledemediği için birkaç gün daha süre talep ettiği öğrenildi. Taşçı'nın hafta içi İstanbul'a gelmesi bekleniyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Trabzonspor  Da  Gündem  Balotelli    haber

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