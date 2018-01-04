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Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşti!

TRABZONSPOR'DA İLK AYRILIK GERÇEKLEŞTİ!

Trabzonsporlu yıldız oyuncu Emmanuel Mas, Arjantin ekiplerinden Boca Juniors'a transfer oldu.

Tarih : 04 Ocak 2018, 10:20
Puan Ver : Trabzonspor'da İlk Ayrılık Gerçekleşti!(10/10)6

Bordo Mavili takımdan ayrılmak ve ülkesi Arjantin'e dönmek istediğini her fırsatta dile getiren Mas, Arjantin Premier Ligi'nin zirvesinde yer alan Boca Juniors'la prensipte anlaşma sağladı. Mas'ın hafta sonunda resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

16 MAÇTA 1 ASİST YAPTI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'a San Lorenzo'dan transfer olan 28 yaşındaki defans oyuncusu, bu sezon 16 maçta Trabzonspor formasını giyerken 1 asist kaydetti.

YÖNETİMDEN SAKIB AYTAÇ'A VETO!

Sol bek mevkisinde sıkıntı yaşamak istemeyen Bordo Mavili yetkililer, bu bölge için arayışlarını hızlandırdı. Rıza Çalımbay'ın temas sağladığı Sakıb Aytaç transferine yönetimden onay çıkmadığı öğrenildi. Kaynak: Ajansspor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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