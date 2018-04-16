Osmanlıspor - Trabzonspor maçında dengesiz bir şekilde yere düşen Jurac Kucka, kafasına aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 29. haftasının kapanış maçında Osmanlıspor'a konuk oldu. Trabzonspor'un yıldızı Jurac Kucka ikinci yarıda kafasından yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye götürüldü.

OYUNDAN ÇIKMAK ZORUNDA KALDI

Osmanlıspor - Trabzonspor maçının 73. dakikasında rakibinin sert faulü ile yerde kalan Jurac Kucka, kafasına yerden darbe aldı. Oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız futbolcunun yerine Matus Bero girdi. Kenarda kafasına buz tedavisi uygulanan Jurac Kucka, tedbir amacıyla apar topar hastaneye kaldırıldı. Buz torbasıyla ambulansa alınan Kucka, bu anlarda sedye kullanmamayı uygun gördü.

NOT: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

Kaynak: haberinburada