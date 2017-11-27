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Trabzonspor'da Rıza Çalımbay, Ersun Yanal'ı Solladı

TRABZONSPOR'DA RIZA ÇALIMBAY, ERSUN YANAL'I SOLLADI

Trabzonspor'da Ersun Yanal'dan sonra göreve gelen Rıza Çalımbay, 5 maçta topladığı 10 puanla Yanal'a fark attı.

Tarih : 27 Kasım 2017, 12:00
Puan Ver : Trabzonspor'da Rıza Çalımbay, Ersun Yanal'ı Solladı(9/10)5

Geçtiğimiz sezon takımın başına getirdiği Teknik Direktör Ersun Yanal ile 50. yılında yeniden yapılanmaya giderek şampiyonluk hedefleyen bordo-mavililer, Süper Lig'in ilk 8 haftasına havlu atarken, teknik adam değişikliğinin ardından takımın başına geçen Rıza Çalımbay ile ise yeniden yükselişe geçti. Karadeniz ekibi, bu sezon Yanal döneminde oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Attığı 17 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü.

AKHİSAR MAÇI SONRASI YOLLAR AYRILMIŞTI

Bordo-mavililer, Süper Ligin 8. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 gibi tarihi bir skor ile yenilmesinin ardından Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Bu zorlu sürecin sonunda takım deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'a emanet edildi. Çalımbay, şu ana kadar bordo-mavili ekibin başında çıktığı 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. 54 yaşındaki teknik adam, ilk 8 haftada 9 puan alan Yanal'ı henüz 5. haftasında geçmeyi başardı.

ÇALIMBAY, 5 MAÇIN 1'İNİ KAYBETTİ

Trabzonspor, bu sezonun en uzun süreli yenilmezlik serisini de Teknik Direktör Rıza Çalımbay döneminde yakaladı. Ligin ilk 8 haftasında en fazla 2 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve bu süreçte 4 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Çalımbay yönetiminde çıktığı 5 maçın 4'ünde ise mağlubiyet görmedi ve 10 puan elde etti. Ayrıca bu dönemde Trabzonspor, 8 gol atıp kalesinde 6 gol gördü.

TAKIM 8. SIRAYA YÜKSELDİ

Süper Ligin 13. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un yükselen grafiği sürüyor. Lig'de bu sezon 13.'lüğe kadar gerileyen bordo-mavililer, son 4 haftada topladığı 10 puan ile 5 basamak birden yükselerek 8. sıraya yerleşti. Çalımbay'ın takımı, aldığı bu güzel sonuçlarla da ilk 3 sırada bulunan takımlarla arasındaki puan farkını da azalttı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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