Emeklilere Promosyonda İlk İmzalar Atıldı!
Araç Sahipleri Dikkat! Zam Geldi
Mhp'nin Söyledikleri Arasında Tezat Yok
Tuzlaspor'un Başına Ümit Davala Geçti
Hsyk'dan Flaş Bylock Kararı: 7 Hakim Ve Savcı...
Böbrek Taşı Oluşumunu Engelliyor!
İran Dolar'dan Vaz Mı Geçiyor?
En Büyük Market Zinciri Hisse Satışına Hazırlanıyor
Buz Pistinin Çatısı Çöktü
Almanya: Önemli Bir Saldırı Engellendi
Vatanım Sensin Dizisinde Dengeler Değişiyor!
Bel Fıtığının En Büyük Nedeni…
Norveç'te Lagerback Dönemi
Tolgahan Sayışman İle Almeda Abazi Amerika'ya Gitti
Yüksekdağ O Sözlerini Savundu
Pkk Suikastçısı İstanbul'da Yakalandı
Sibirya Soğukları Vurdu! Meclis'i Su Bastı
Tsk'nın Personel Mevcudu Açıklandı
Yunan Mahkemesi: Darbeci Askerlerin Tutukluluk Halleri ...
Başbakan Binali Yıldırım'dan Açıklamalar

trabzonspor'da suk'un sözleşmesi feshedildi

TRABZONSPOR'DA SUK'UN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Trabzonspor Kulübü, Güney Koreli futbolcu Hyun Jun Suk'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini borsaya bildirdi.

Tarih : 01 Şubat 2017, 13:45
Puan Ver : Trabzonspor'da Suk'un Sözleşmesi Feshedildi(9/10)6


Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Hyun-Jun Suk arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesi kullanıldı.



Sezon başında Portekiz'in Porto takımından 750 bin avroya kiralanan Hyun Jun Suk ile 1 milyon avro karşılığında bir yıllık sözleşme imzalanmıştı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Trabzonspor  Da  Suk  Un  Sözleşmesi  Feshedildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER