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Trabzonspor'da Uğur Demirok En Az 2 Hafta Yok

TRABZONSPOR'DA UĞUR DEMİROK EN AZ 2 HAFTA YOK

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Uğur Demirok'un, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Tarih : 27 Kasım 2017, 20:40
Puan Ver : Trabzonspor'da Uğur Demirok En Az 2 Hafta Yok(10/10)6

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Uğur Demirok'un, 2-3 hafta sonra takımla antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün çekilen MR sonucunda Uğur'da ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen kulüp doktoru Barış Kurtgöz, şunları kaydetti:

"İKİNCİ DERECE YIRTIK TESPİT ETTİK"

"Uğur'un bugün yapılan muayenesi ve çekilen MR sonucuna göre sağ kalça adductor kasında ikinci derece yırtık tespit ettik ve tedavisine başladık. Oyuncumuz 2-3 hafta sonra yeniden takımla çalışmalara başlayacaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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