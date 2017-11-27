TRABZONSPOR'DA UĞUR DEMİROK EN AZ 2 HAFTA YOK
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Uğur Demirok'un, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Uğur Demirok'un, 2-3 hafta sonra takımla antrenmanlara başlayacağı bildirildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün çekilen MR sonucunda Uğur'da ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen kulüp doktoru Barış Kurtgöz, şunları kaydetti:
"İKİNCİ DERECE YIRTIK TESPİT ETTİK"
"Uğur'un bugün yapılan muayenesi ve çekilen MR sonucuna göre sağ kalça adductor kasında ikinci derece yırtık tespit ettik ve tedavisine başladık. Oyuncumuz 2-3 hafta sonra yeniden takımla çalışmalara başlayacaktır."
Kaynak: haberinburada
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